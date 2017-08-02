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СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ

СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ
02.08.17 | Главные темы / Cобытия
Перерасчет за подогрев горячей воды железногорская УК ГЖКУ пока делать не будет
ДОРОГА К ХРАМУ

ДОРОГА К ХРАМУ
02.08.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске продолжается строительство пешеходной дорожки вокруг городского
КОМФОРТНАЯ ДОРОГА

КОМФОРТНАЯ ДОРОГА
02.08.17 | Главные темы / Cобытия
От поселка Тартат до КПП №1 на трассе Железногорск—Красноярск кладут новый
СМЕРТЬ РЕБЕНКА

СМЕРТЬ РЕБЕНКА
01.08.17 | Главные темы / Cобытия
Следственный комитет проводит проверку смерти 14-летнего железногорца во время
НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ

НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ
01.08.17 | Главные темы / Cобытия
В железногорскую ресурсоснабжающую организацию «Гортеплоэнерго» назначен новый

РАДИОПРОГРАММА ОТ 2 АВГУСТА

02.08.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 38 | Автор: Сергей Скляров

Перерасчёта в платёжках не будет
Страшное ДТП в районе п. Подгорный
 Ремонт трассы проверил министр транспорта
 В Железногорске выступит Надежда Бабкина

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