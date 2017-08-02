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КОМФОРТНАЯ ДОРОГА

02.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 46 | Автор: Анастасия Совцова

От поселка Тартат до КПП №1 на трассе Железногорск — Красноярск кладут новый асфальт

Как продвигаются ремонтные работы на участке автодороги от п. Тартат до КПП №1 проверил министр транспорта Красноярского края Сергей Еремин. Сегодня утром краевой чиновник провел выездное совещание вместе с главой ЗАТО Железногорск Вадимом Медведевым и представителями подрядной организации «Крайдэо». Они обсудили ход ремонтных работ на трассе. Проверка проходила в районе поселка Тартат.
Отметим, в 2017 году будут отремонтированы участки от Березовки до развязки на федеральную трассу и от поворота на Подгорный до Железногорска. Общая протяженность участков составляет 7, 2 км. Ремонтные работы проводятся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

На участке от Подгорного до КПП №1 планируется обновить асфальт на проезжей части, обустроить обочины, заменить сигнальные и дорожные знаки, нанести разметку. Подрядчик «Крайдэо» выполняет ремонтные работы ночью, чтобы не создавать препятствий для автомобилей.

По словам главного инженера «Крайдэо» Сергея Дворникова, новый асфальт прослужит не менее 4 лет. Далее ремонт дороги перейдет в сторону Железногорска и поселка Новый Путь.

фото Анастасии Совцовой



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