КОМФОРТНАЯ ДОРОГА
От поселка Тартат до КПП №1 на трассе Железногорск — Красноярск кладут новый асфальт
Как продвигаются ремонтные работы на участке автодороги от п. Тартат до КПП №1 проверил министр транспорта Красноярского края Сергей Еремин. Сегодня утром краевой чиновник провел выездное совещание вместе с главой ЗАТО Железногорск Вадимом Медведевым и представителями подрядной организации «Крайдэо». Они обсудили ход ремонтных работ на трассе. Проверка проходила в районе поселка Тартат.
Отметим, в 2017 году будут отремонтированы участки от Березовки до развязки на федеральную трассу и от поворота на Подгорный до Железногорска. Общая протяженность участков составляет 7, 2 км. Ремонтные работы проводятся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
На участке от Подгорного до КПП №1 планируется обновить асфальт на проезжей части, обустроить обочины, заменить сигнальные и дорожные знаки, нанести разметку. Подрядчик «Крайдэо» выполняет ремонтные работы ночью, чтобы не создавать препятствий для автомобилей.
По словам главного инженера «Крайдэо» Сергея Дворникова, новый асфальт прослужит не менее 4 лет. Далее ремонт дороги перейдет в сторону Железногорска и поселка Новый Путь.
фото Анастасии Совцовой
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Комплекс посольства России в Дамаске 2 августа подвергся минометному обстрелу со стороны позиций террористов. Об этом сообщается на сайте МИД России.
В Киеве назвали срок отделения Одесской области от Украины
Одесская область отделится от Украины, если Киев «махнет рукой» на Донбасс и перестанет бороться за установление контроля над регионом.
В Россию вернулась дефляция
По данным статистического агентства Росстат, снижение потребительских цен за последнюю неделю июля составило 0,1%. До этого дефляция наблюдалась в августе прошлого года.
Туристы подхватили тяжелую болезнь в «люксовом» турецком отеле
В Турции семья из Украины заразилась вирусом Коксаки. Во время заболевания нарушается работа кишечника, а кожа покрывается сыпью.
Избитый у фонтана с десантниками корреспондент НТВ стал мемом
Пользователи сети с юмором отреагировали на инцидент с корреспондентом НТВ Никитой Развозжаевым, пострадавшим во время репортажа о праздновании Дня ВДВ в столичном Парке Горького.