НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 1 АВГУСТА
02.08.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 52 | Автор: Сергей Скляров
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Комплекс посольства России в Дамаске 2 августа подвергся минометному обстрелу со стороны позиций террористов. Об этом сообщается на сайте МИД России.
В Киеве назвали срок отделения Одесской области от Украины
Одесская область отделится от Украины, если Киев «махнет рукой» на Донбасс и перестанет бороться за установление контроля над регионом.
В Россию вернулась дефляция
По данным статистического агентства Росстат, снижение потребительских цен за последнюю неделю июля составило 0,1%. До этого дефляция наблюдалась в августе прошлого года.
Туристы подхватили тяжелую болезнь в «люксовом» турецком отеле
В Турции семья из Украины заразилась вирусом Коксаки. Во время заболевания нарушается работа кишечника, а кожа покрывается сыпью.
Избитый у фонтана с десантниками корреспондент НТВ стал мемом
Пользователи сети с юмором отреагировали на инцидент с корреспондентом НТВ Никитой Развозжаевым, пострадавшим во время репортажа о праздновании Дня ВДВ в столичном Парке Горького.