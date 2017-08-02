НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 1 АВГУСТА

Комплекс посольства России в Дамаске 2 августа подвергся минометному обстрелу со стороны позиций террористов. Об этом сообщается на сайте МИД России.Одесская область отделится от Украины, если Киев «махнет рукой» на Донбасс и перестанет бороться за установление контроля над регионом.По данным статистического агентства Росстат, снижение потребительских цен за последнюю неделю июля составило 0,1%. До этого дефляция наблюдалась в августе прошлого года.В Турции семья из Украины заразилась вирусом Коксаки. Во время заболевания нарушается работа кишечника, а кожа покрывается сыпью.Пользователи сети с юмором отреагировали на инцидент с корреспондентом НТВ Никитой Развозжаевым, пострадавшим во время репортажа о праздновании Дня ВДВ в столичном Парке Горького.