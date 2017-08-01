СМЕРТЬ РЕБЕНКА
Следственный комитет проводит проверку смерти 14-летнего железногорца во время операции, сообщает сайт газеты «Город и горожане»
27 июля в стационаре КБ-51 во время операции по поводу перитонита умер 14-летний ученик одного из городских лицеев. Воспаление брюшины (перитонит) дело очень серьезное – при несвоевременном и неадекватном лечении у пациента не остается шансов выжить. По городу сразу поползли различные слухи.
В социальных сетях появилась версии произошедшего - подросток получил неверную дозу снотворного и скончался от болевого шока. А также писали о том, что хирурги опоздали с операцией, хотя в больницу мальчика привезли вовремя. Именно на затянутость в оказании медицинской помощи настаивает тетя мальчика. Женщина написала в «Одноклассниках», что племянника по какой-то причине держали без операции с 5.30 до 11.30.
Егор Шаманаев, заместитель начальника железногорского следственного отдела СК, отказался давать комментарии по поводу смерти несовершеннолетнего, но подтвердил, что проверка обстоятельств происшествия проводится.
На вопрос, виновны или нет врачи в гибели школьника, должна ответить судебно-медицинская экспертиза.
Фото ГиГ
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