РАДИОПРОГРАММА ОТ 1 АВГУСТА
01.08.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 44 | Автор: Сергей Скляров
• Слава городским спортсменам
• Доплата за воду. Миф или реальность?
• Пьяный водитель экскаватора
• Победители президентских грантов
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В МВД объяснили, как «банда GTA» смогла устроить перестрелку в Мособлсуде
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Арестованные члены «банды GTA» смогли похитить ключи от наручников и табельное оружие у полицейских, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна…
В Абхазии снова напали на россиян
В Абхазии грабители напали на семью из Санкт-Петербурга. Преступники проникли в дом к жертвам, украли деньги и угнали автомобиль Volkswagen. Об этом сообщает портал ApsnyLIFE.
Названы имена убитых членов «банды ГТА»
Согласно данным Московского областного суда, в перестрелке в здании суда были ликвидированы три члена «банды ГТА» — Мамадчинов, Мирзошарипов, Субханов, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Искали карманников»: в Воронеже оправдались за инцидент с чеченками
В Воронеже полицейские потребовали чеченок предъявить документы, так как заподозрили их в мелком воровстве. С таким заявлением выступил заместитель председателя национальной палаты при губернаторе Воронежской области Газибек Магомедов.