РАДИОПРОГРАММА ОТ 1 АВГУСТА

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если в Вашингтоне решат уменьшить количество сотрудников посольства США в России, задействованных на оформлении виз россиянам, то это будет решение США…МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Арестованные члены «банды GTA» смогли похитить ключи от наручников и табельное оружие у полицейских, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна…В Абхазии грабители напали на семью из Санкт-Петербурга. Преступники проникли в дом к жертвам, украли деньги и угнали автомобиль Volkswagen. Об этом сообщает портал ApsnyLIFE.Согласно данным Московского областного суда, в перестрелке в здании суда были ликвидированы три члена «банды ГТА» — Мамадчинов, Мирзошарипов, Субханов, передает корреспондент «Газеты.Ru».В Воронеже полицейские потребовали чеченок предъявить документы, так как заподозрили их в мелком воровстве. С таким заявлением выступил заместитель председателя национальной палаты при губернаторе Воронежской области Газибек Магомедов.