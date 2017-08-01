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СМЕРТЬ РЕБЕНКА

СМЕРТЬ РЕБЕНКА
01.08.17 | Главные темы / Cобытия
Следственный комитет проводит проверку смерти 14-летнего железногорца во время
НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ

НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ
01.08.17 | Главные темы / Cобытия
В железногорскую ресурсоснабжающую организацию «Гортеплоэнерго» назначен новый
МОДА НА ТУШЕНКУ

МОДА НА ТУШЕНКУ
01.08.17 | Главные темы / Cобытия
В Красноярском крае стали производить больше пива и тушенки 
БЕСПРЕДЕЛ НА ПОГОСТЕ

БЕСПРЕДЕЛ НА ПОГОСТЕ
01.08.17 | Главные темы / Происшествия
На железногорском кладбище пьяный рабочий раздавил экскаватором автомобиль
РОГАТАЯ АТАКА

РОГАТАЯ АТАКА
01.08.17 | Главные темы / Происшествия
Вчера вечером на улице Белорусской,45 игривый бычок повредил два припаркованных

РАДИОПРОГРАММА ОТ 1 АВГУСТА

01.08.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 44 | Автор: Сергей Скляров
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