БЕСПРЕДЕЛ НА ПОГОСТЕ

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01.08.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 9 | Автор: Галина Процкая

На железногорском кладбище пьяный рабочий раздавил экскаватором автомобиль

Инцидент произошел на городском кладбище 27 июля. Супружеская пара поехала туда к могиле родственницы. Увидев перед собой на дороге экскаватор, они остановились, чтобы рабочий мог отъехать, но вместо этого он начал двигаться задом и наехал на автомобиль, после чего стал молотить ковшом по крыше машины. Отъехать не получалось, потому что экскаватор зацепил машину.

Была снесена часть крыши и раздавлено лобовое стекло. Затем только рабочий наконец заглушил двигатель и вылез из кабины, тогда пострадавшие поняли, что он был пьян. Это подтвердили и прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД, хотя, отметим, начальники работавшей на кладбище компании «Красноярскдорремстрой» после инцидента стали звонить пострадавшим с просьбами никуда ничего не сообщать. Тем не менее, рабочему грозит штраф и, возможно, лишение прав.

По информации дорожной полиции, в момент ДТП в машине никого не было. На следующий день владелец разбитой машины снова приехал на кладбище и обнаружил, что тот же экскаватор с тем же мужчиной как ни в чем не бывало продолжил свою работу. При этом дорожная техника повредила бордюрные камни, что были недавно установлены рабочими.

В ГИБДД, по данным пресс-службы, на тот момент о повторном нарушении водителя экскаватора никто не сообщил.

Источник: Медиа-портал “Столица 24”



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