Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
БЕСПРЕДЕЛ НА ПОГОСТЕ

БЕСПРЕДЕЛ НА ПОГОСТЕ
01.08.17 | Главные темы / Происшествия
На железногорском кладбище пьяный рабочий раздавил экскаватором автомобиль
РОГАТАЯ АТАКА

РОГАТАЯ АТАКА
01.08.17 | Главные темы / Происшествия
Вчера вечером на улице Белорусской,45 игривый бычок повредил два припаркованных
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
01.08.17 | Главные темы / Происшествия
Задержан 25-летний безработный железногорец, угнавший иномарку у своего
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЕВГЕНИЙ БАЛАШОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЕВГЕНИЙ БАЛАШОВ
01.08.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 3 августа 
ОТМЕТИЛИ МАССОВОЙ ДРАКОЙ

ОТМЕТИЛИ МАССОВОЙ ДРАКОЙ
31.07.17 | Главные темы / Происшествия
В День города возле кафе «Торнадо» сотрудники ОМОН и полиция пресекли три

РОГАТАЯ АТАКА

01.08.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 23 | Автор: Галина Процкая

Беспризорные коровы - постоянная проблема посёлка Первомайский
По сообщению ЧП Железногорск, вчера вечером по улице Белорусской, 45 молодой бычок повредил два припаркованных автомобиля. Дальнейшие разрушения удалось предотвратить благодаря жителям этого дома.

Хозяева скота были вскоре обнаружены, но диалога с ними не вышло. Владельцы поврежденных автомобилей намерены обратиться в суд.

Хочется отметить, что это далеко не первый случай в посёлке Первомайский. И неизвестно сколько ещё будет продолжаться неконтролируемый выгул крупного рогатого скота.

фото: ЧП Железногорск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ!

ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ!
4 июля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Первомайском 29-летняя оборотистая гражданка наняла эвакуатор, вывезла и продала чужой автомобиль
ВОТ И ПОФЕСТИВАЛИЛИ

ВОТ И ПОФЕСТИВАЛИЛИ
9 июля 2015 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Нелепое ДТП произошло 8 июля
ОЧИСТИТЬ АВТО НЕ УДАЛОСЬ

ОЧИСТИТЬ АВТО НЕ УДАЛОСЬ
10 января 2014 | Раздел: Происшествия
••• Возле дома №4 по проезду Мира задержан молодой мужчина, который пытался обворовать автомобиль 
ЛЮБИТЕЛИ МУЗЫКИ ПРОДОЛЖАЮТ БЕСЧИНСТВОВАТЬ

ЛЮБИТЕЛИ МУЗЫКИ ПРОДОЛЖАЮТ БЕСЧИНСТВОВАТЬ
21 апреля 2009 | Раздел: Происшествия
Владельцы автомобилей вновь пострадали от незаконопослушных меломанов...

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Железка, в новости: ОТМЕТИЛИ МАССОВОЙ ДРАКОЙ
Жека, в новости: ЭХО ЛИХИХ 90-Х

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Маккейн пообещал Путину расплату за высланных дипломатов
Американский сенатор Джон Маккейн прокомментировал решение Москвы сократить численность американских дипломатов в России.

«Я в панике»: Как «дачный» закон повлияет на садоводов
Президент России Владимир Путин подписал «дачный» закон, регулирующий жизнь садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). В частности, с 2019 года упраздняется полностью такое понятие, как «дачное хозяйство».

Снова август: Эксперт оценил возможность дефолта рубля
Август традиционно очень непростой месяц для России. История изобилует самого разного рода негативными событиями, которые случались в нашей стране в конце лета.

Перерасчет пенсий удивит россиян
Работающие пенсионеры в августе станут получать в среднем на 200 рублей больше после перерасчета пенсий с учетом уплаченных страховых взносов работодателями за прошедший год…

Манипуляция? Уйдет ли Малахов с «Первого канала»
Телеведущий Андрей Малахов с помощью слухов о своем уходе может добиваться от руководства «Первого канала» особых условий для себя и своей команды.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТМЕТИЛИ МАССОВОЙ ДРАКОЙ ЭХО ЛИХИХ 90-Х ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ МНОГО ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ! ВЕРА В ПУТЬ ЗОВЕТ ПОДАЙ ЗАЯВКУ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Август 2017 (5)
Июль 2017 (175)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.