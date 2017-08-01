РОГАТАЯ АТАКА
01.08.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 23 | Автор: Галина Процкая
Беспризорные коровы - постоянная проблема посёлка Первомайский
По сообщению ЧП Железногорск, вчера вечером по улице Белорусской, 45 молодой бычок повредил два припаркованных автомобиля. Дальнейшие разрушения удалось предотвратить благодаря жителям этого дома.
Хозяева скота были вскоре обнаружены, но диалога с ними не вышло. Владельцы поврежденных автомобилей намерены обратиться в суд.
Хочется отметить, что это далеко не первый случай в посёлке Первомайский. И неизвестно сколько ещё будет продолжаться неконтролируемый выгул крупного рогатого скота.
фото: ЧП Железногорск
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