ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Задержан 25-летний местный житель, угнавший автомобиль иностранного производства
В дежурную часть поступило сообщение от мужчины 1985-года рождения об угоне автомобиля BМW.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска автомобиль был найден в одном из дворов города. Стражи порядка выяснили, что угон совершил знакомый потерпевшего. Накануне он появлялся у него на работе, уходя прихватил ключи от машины и воспользовался ею в своих целях.
В отношении ранее судимого неработающего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание сроком до 5 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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