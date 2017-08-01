ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Задержан 25-летний местный житель, угнавший автомобиль иностранного производства

В дежурную часть поступило сообщение от мужчины 1985-года рождения об угоне автомобиля BМW.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска автомобиль был найден в одном из дворов города. Стражи порядка выяснили, что угон совершил знакомый потерпевшего. Накануне он появлялся у него на работе, уходя прихватил ключи от машины и воспользовался ею в своих целях.

В отношении ранее судимого неработающего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание сроком до 5 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск