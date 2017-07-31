РАДИОПРОГРАММА ОТ 31 ИЮЛЯ
31.07.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 35 | Автор: Сергей Скляров
• Отгремел день города
• Работа инвалидам
• Требуются добровольцы в поисково-спасательный отряд
• Ярмарка добра
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Украинский летчик-герой ответил на травлю в Сети
Новый герой Украины, житель Донецка, летчик Александр Акопов отказался удалять свою аватарку с Сергеем Лавровым. Россия ему по-прежнему нравится, а вот травля, которой его подвергли украинцы, «неприятна».
«Сирийская свободная армия» отдала исламистам 90% удерживаемых территорий
«Сирийская свободная армия» отдала «Исламскому государству» 70% удерживаемых территорий, а «Джебхат ан-Нусре» — 20%. Речь идет о территориях, которые ССА удерживала с 2013 года.
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