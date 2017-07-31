РАДИОПРОГРАММА ОТ 31 ИЮЛЯ

В Москве освобождают склад посольства США Два грузовика с дипломатическими номерами прибыли к складу посольства США на улице Дорожная на юге Москвы, после погрузки они покидают склад, передает корреспондент РИА…Новый герой Украины, житель Донецка, летчик Александр Акопов отказался удалять свою аватарку с Сергеем Лавровым. Россия ему по-прежнему нравится, а вот травля, которой его подвергли украинцы, «неприятна».«Сирийская свободная армия» отдала «Исламскому государству» 70% удерживаемых территорий, а «Джебхат ан-Нусре» — 20%. Речь идет о территориях, которые ССА удерживала с 2013 года.В США сочли неоправданной реакцию Москвы на расширение американских санкций В США назвали «неоправданной» реакцию Москвы на американский законопроект о системном расширении санкций в отношении России.Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого оружия и добиваются одобрения Белого дома, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.