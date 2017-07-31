ОТМЕТИЛИ МАССОВОЙ ДРАКОЙ
31.07.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 88 | Автор: Татьяна Зимина
В День города возле кафе «Торнадо» сотрудники ОМОН и полиция пресекли три массовые драки
День рождения Железногорска горожане отмечали по-разному: большинство предпочитали культурно проводить свой досуг, но были и те, кого пришлось задержать и препроводить в отделение полиции. Таких оказалось четверо, рассказала пресс-секретарь Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Железногорск Оксана Забродская.
- На городском пляже, в районе кафе «Торнадо», сотрудники ОМОН и полиция пресекли три массовые драки. Нетрезвых дебоширов разогнали стражи порядка.
На стадионе «Труд», где проходила праздничная программа и фейерверк, особых нарушений не зафиксировано. Правда, горожане пытались всеми способами пронести алкоголь на стадион. Спиртное прятали в детские вещи, коляски, велосипеды. Найденное «горячительное» изымалось у граждан до окончания праздника, подчеркнула Оксана Забродская.
На стадионе «Труд», где проходила праздничная программа и фейерверк, особых нарушений не зафиксировано. Правда, горожане пытались всеми способами пронести алкоголь на стадион. Спиртное прятали в детские вещи, коляски, велосипеды. Найденное «горячительное» изымалось у граждан до окончания праздника, подчеркнула Оксана Забродская.
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