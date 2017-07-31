ОТМЕТИЛИ МАССОВОЙ ДРАКОЙ

В День города возле кафе «Торнадо» сотрудники ОМОН и полиция пресекли три массовые драки

День рождения Железногорска горожане отмечали по-разному: большинство предпочитали культурно проводить свой досуг, но были и те, кого пришлось задержать и препроводить в отделение полиции. Таких оказалось четверо, рассказала пресс-секретарь Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Железногорск Оксана Забродская.



- На городском пляже, в районе кафе «Торнадо», сотрудники ОМОН и полиция пресекли три массовые драки. Нетрезвых дебоширов разогнали стражи порядка.

На стадионе «Труд», где проходила праздничная программа и фейерверк, особых нарушений не зафиксировано. Правда, горожане пытались всеми способами пронести алкоголь на стадион. Спиртное прятали в детские вещи, коляски, велосипеды. Найденное «горячительное» изымалось у граждан до окончания праздника, подчеркнула Оксана Забродская.