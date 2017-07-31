ВСЕ ПОД НАДЗОРОМ
Сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка во время празднования Дня города
29 июля для охраны общественного порядка было задействовано 130 сотрудников полиции, дополнительно были привлечены сотрудники частных охранных предприятий, вневедомственной охраны, ОМОН, а также сотрудники войсковой части 3377.
Стражи порядка проводили личный осмотр граждан на входе стадиона «Труд» с целью пресечения попытки проноса запрещенных предметов.
В ночное время сотрудниками ОМОН при участии патрульно-постовой службы было пресечено 3 массовые драки на пляже в районе летнего кафе.
Оперативная обстановка в местах проведения массовых мероприятий находилась под постоянным контролем. Работу сотрудников полиции по обеспечению общественного порядка возглавил лично начальник УМВД Михаил Кеуш.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
фото izhevskinfo.ru
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