БЕГАЙ НА ЗДОРОВЬЕ!

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31.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Галина Процкая

6 августа в 11:00 на стадионе "Труд" состоится самый любительский из всех пробегов Железногорска!

Соревнования проводятся с целью популяризации любительского бега и бега на средние и длинные дистанции. В пробеге могут принять участие не более 200 человек.

Программа состязаний:

9:00 - 10:30 – подтверждение регистрации участников, выдача стартовых пакетов в спортзале стадиона «Труд» 

10:45 – парад-открытие Соревнований;

11:00 – старт;

12:00 – финиш;

12:00-12:30 – замер результатов;

12:30-12:45 – утверждение результатов;

13:30 – церемония награждения победителей и призеров (время церемонии может быть перенесено).

Задача участников - в течение часа пробежать как можно большее расстояние.
- пробег проходит по полиуриетановому покрытию стадиона,
- участники каждый круг могут восстановить силы на пункте питания,
- необязательно бежать весь час, можно переходить на шаг.

Источник: сайт КОСС



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