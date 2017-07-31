БЕГАЙ НА ЗДОРОВЬЕ!
6 августа в 11:00 на стадионе "Труд" состоится самый любительский из всех пробегов Железногорска!
Соревнования проводятся с целью популяризации любительского бега и бега на средние и длинные дистанции. В пробеге могут принять участие не более 200 человек.
Программа состязаний:
9:00 - 10:30 – подтверждение регистрации участников, выдача стартовых пакетов в спортзале стадиона «Труд»
10:45 – парад-открытие Соревнований;
11:00 – старт;
12:00 – финиш;
12:00-12:30 – замер результатов;
12:30-12:45 – утверждение результатов;
13:30 – церемония награждения победителей и призеров (время церемонии может быть перенесено).
Задача участников - в течение часа пробежать как можно большее расстояние.
- пробег проходит по полиуриетановому покрытию стадиона,
- участники каждый круг могут восстановить силы на пункте питания,
- необязательно бежать весь час, можно переходить на шаг.
Источник: сайт КОСС
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