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ПРОВЕРКА НА СПИД

31.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Галина Процкая
Министерство здравоохранения РФ совместно с ОАО «РЖД» проводит Всероссийскую акцию по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию

В Красноярске акция будет проходить по 1 августа. 

К поездам, следующим по регионам с высокими показателями распространённости ВИЧ-инфекцией, прицеплен специально оборудованный вагон, в котором граждане смогут пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием.

Мероприятие проводится на территории железнодорожного вокзала. Для участия привлечены волонтеры. 

В Красноярском крае на 1 июля 2017 года зарегистрировано 32496 человек с ВИЧ-инфекцией, в том числе в Красноярске - 12450 человек. Наблюдается устойчивая тенденция роста доли ВИЧ-инфицированных в возрастной группе старше 30 лет, однако в роли лидера выступает молодежь. На сегодня в среднем по краю 1,26 процента населения инфицировано, в Красноярске – 1.99 процента.

Организаторы мероприятия - министерство здравоохранения РФ, министерство здравоохранения Красноярского края, ОАО "РЖД", краевой центр СПИД.

Дополнительная информация по т. 8-923-322-99-99

фото polik50-ufa.ru



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