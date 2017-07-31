ПРОВЕРКА НА СПИД
В Красноярске акция будет проходить по 1 августа.
К поездам, следующим по регионам с высокими показателями распространённости ВИЧ-инфекцией, прицеплен специально оборудованный вагон, в котором граждане смогут пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием.
Мероприятие проводится на территории железнодорожного вокзала. Для участия привлечены волонтеры.
В Красноярском крае на 1 июля 2017 года зарегистрировано 32496 человек с ВИЧ-инфекцией, в том числе в Красноярске - 12450 человек. Наблюдается устойчивая тенденция роста доли ВИЧ-инфицированных в возрастной группе старше 30 лет, однако в роли лидера выступает молодежь. На сегодня в среднем по краю 1,26 процента населения инфицировано, в Красноярске – 1.99 процента.
Организаторы мероприятия - министерство здравоохранения РФ, министерство здравоохранения Красноярского края, ОАО "РЖД", краевой центр СПИД.
Дополнительная информация по т. 8-923-322-99-99
фото polik50-ufa.ru
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