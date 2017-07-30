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КЛАССНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

30.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 60 | Автор: Татьяна Фирсова

День рождения Железногорска был солнечным и радостным

Праздник получился просто классным! И все благодаря стараниям работников культуры, муниципальных учреждений спорта и, конечно, погоде, которая не подвела.

День рождения Железногорска в фотогафиях. Еще раз окунемся в атмосферу праздника перед наступающей рабочей неделей.

             

 Фото Натальи Булгак и Татьяны Фирсовой  



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