КЛАССНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
30.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 60 | Автор: Татьяна Фирсова
День рождения Железногорска был солнечным и радостным
Праздник получился просто классным! И все благодаря стараниям работников культуры, муниципальных учреждений спорта и, конечно, погоде, которая не подвела.
День рождения Железногорска в фотогафиях. Еще раз окунемся в атмосферу праздника перед наступающей рабочей неделей.
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