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ПЯТЕРО НА ОДНОГО

ПЯТЕРО НА ОДНОГО
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ПЯТЕРО НА ОДНОГО

28.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Татьяна Фирсова

О ходе расследования уголовного дела по факту похищения и убийства железногорского предпринимателя сообщил СК по Красноярскому краю

Официальное сообщение об исчезновении железногорского предпринимателя Евгения Маркина (Галатенко) появилось накануне на сайте СК по Красноярскому краю.

В пресс-релизе говорится, что в производстве Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения 53-летнего предпринимателя из  города Железногорска.

В ходе предварительного следствия установлено, что 10 апреля 2017 года пятеро жителей города  Железногорска,  желая завладеть денежными средствами знакомого им предпринимателя,  обманным путем вывели  его во двор дома, где с применением насилия поместили в багажник автомобиля и переместили в погреб одного из домов города  Железногорска, где удерживали на протяжении 10 дней.

Не получив желаемого, злоумышленники задушили потерпевшего, тело поместили в металлическую бочку и сбросили в Енисей.

27 июня 2017 года на берегу реки Енисей вблизи села  Нахвальное Сухобузимского района Красноярского края  рыбаками обнаружено тело погибшего.

  Все пятеро подозреваемых установлены и задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.



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