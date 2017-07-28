ПЯТЕРО НА ОДНОГО

О ходе расследования уголовного дела по факту похищения и убийства железногорского предпринимателя сообщил СК по Красноярскому краю

Официальное сообщение об исчезновении железногорского предпринимателя Евгения Маркина (Галатенко) появилось накануне на сайте СК по Красноярскому краю.

В пресс-релизе говорится, что в производстве Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения 53-летнего предпринимателя из города Железногорска.

В ходе предварительного следствия установлено, что 10 апреля 2017 года пятеро жителей города Железногорска, желая завладеть денежными средствами знакомого им предпринимателя, обманным путем вывели его во двор дома, где с применением насилия поместили в багажник автомобиля и переместили в погреб одного из домов города Железногорска, где удерживали на протяжении 10 дней.

Не получив желаемого, злоумышленники задушили потерпевшего, тело поместили в металлическую бочку и сбросили в Енисей.

27 июня 2017 года на берегу реки Енисей вблизи села Нахвальное Сухобузимского района Красноярского края рыбаками обнаружено тело погибшего.

Все пятеро подозреваемых установлены и задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.