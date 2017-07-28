ОПАСНОСТЬ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ?
Представители Горно-химического комбината представили отчет об экологической безопасности за 2016 год и провели экологический мониторинг береговой линии Енисея вблизи села Большой Балчуг.
Накануне Роспотребнадзор взбудоражил жителей региона отчетом, согласно которому чаще других болеют жители промышленных городов края, имеющих высокую техногенную нагрузку. В этом списке: Красноярск, Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово и Норильск.
Как видим, Железногорска в этом черном списке нет. Что касается природоохранной деятельности Горно-химического комбината, и результатов воздействия атомных производств на окружающую среду, то здесь обстановку показывают цифры, которые специалисты комбината и представители экологического сообщества края имеют возможность обсудить в формате открытой дискуссии уже седьмой год подряд.
Уже сейчас отчет за 2016 год доступен для изучения широкой общественности. Отметим, что такой формат взаимодействия был предложен Горно-химическим комбинатом, поддержан экологической общественностью края и пользуется интересом у жителей региона.
По завершении обсуждений группа общественников и представителей СМИ приняла участие в экологическом мониторинге береговой линии Енисея вблизи села Большой Балчуг (Сухобузимский район).
фото Натальи Булгак
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