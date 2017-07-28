ОСТРОВОК РАДОСТИ
28.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 20 | Автор: Галина Процкая
ГХК «ТОП-20»: в сухобузимском детском саду появилась новая игровая зона для малышей
В детском саду №4 райцентра Сухобузимское открылась игровая площадка для детей раннего возраста – от полутора до трёх лет. Руководство и воспитатели выступили с инициативой и получили грант «ТОП-20» ГХК для реализации своего проекта. Взамен устаревшего оборудования появились новые малые архитектурные формы: горка, качели, песочница, кораблик и самолёт.
На празднике детвора с восторгом играла на новой площадке вместе с героем мультсериала – котом Леопольдом. Счастливы были все: и дети, и их родители, и сотрудники детского сада.
Заведующая детским садом Галина Романова:
- Мы благодарны Горно-химическому комбинату и его генеральному директору Петру Михайловичу Гаврилову за то, что оценили наш проект и помогли реализовать идеи по открытию игровой площадки. Раньше здесь было старенькое оборудование, и когда мы выиграли грант, это вдохновило нас на созидание! А какую радость мы подарили детям! Сюда приходят играть ребятишки, живущие по соседству, и теперь у нас появилась площадка, доступная всем деткам.
Это уже второй грант ТОП-20, выигранный сухобузимским детским садом №4. В прошлом году на грантовые средства ГХК на территории садика был реализован проект «Сельскому детскому саду – современная спортивная площадка». Теперь на спортплощадке дети ежедневно занимаются физкультурой. А в этом году в рамках грантового проекта на новой игровой площадке начнёт работать мини-центр «Островок радости» для детей, не посещающих детский сад. С июля по сентябрь для них будут проводиться занятия, направленные на развитие творческих способностей и укрепление здоровья.
Источник: сайт sibghk.ru
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