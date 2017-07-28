КРУДОР СООБЩАЕТ
28.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Галина Процкая
Изменилась схема движения транспорта по мостам через Есауловку на автотрассе Красноярск–Железногорск
27 июля старый мост закрыли для планово-предупредительного ремонта. На нем будут заменены деформационные швы, асфальтовое покрытие, перильное ограждение, после чего, оба моста будут выглядеть одинаково. На период проведения работ движение автотранспорта организовано по обновленному мосту.
Просьба водителей учесть информацию и быть предельно внимательными, выполняя требования знаковой информации.
По информации КрУДор
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