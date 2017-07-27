ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 27 ИЮЛЯ
28.07.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 0 | Автор: Сергей Скляров
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
24 июля 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите программу «Открытая студия» и слушайте по городскому радио в четверг, 27 июля
Вчера, 16:09 | Раздел: Аудио / РадиопередачиВ программе - главный врач Красноярского краевого онкологического диспансера АНДРЕЙ МОДЕСТОВ
11 июля 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске стартует проект публичных лекций «Прогулки с онкологом»
13 июня 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорский хоспис вновь проведет «Прогулки с онкологом»
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Жека, в новости: ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ
Станислав, в новости: ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ
Жека, в новости: ДОМ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Грэг, в новости: ОБМАНУЛИ ПРОСТАКА
Татьяна Фирсова, в новости: НАЗЛО ВАНДАЛАМ
Жека, в новости: ЭХО ЛИХИХ 90-Х
Борис, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЮРИЙ ЛАТУШКИН
Жека, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЮРИЙ ЛАТУШКИН
18 - июня, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЮРИЙ ЛАТУШКИН
НОВОСТИ ЧАСА
Скарамуччи в грубой форме оценил коллег из Белого дома
Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, не стесняясь в выражениях, дал оценку рабочим качествам своих коллег в администрации президента США Дональда Трампа.
В окрестностях Мекки сбили ракету, выпущенную из Йемена
Ракета, выпущенная с территории Йемена, перехвачена в окрестностях саудовской Мекки, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на командование арабской коалиции.
Сенат США принял закон о санкциях против России
Как отмечается, голосование еще идет, но законодательная инициатива уже набрала достаточное количество голосов для утверждения. За документ высказались большинство из ста сенаторов.
Что будет с авиастроительной фирмой Антонова
Правительство Украины поручило ликвидировать авиастроительный концерн «Антонов». Очередная формальная процедура в перестройке украинской оборонной промышленности дает повод поговорить о состоянии и судьбе одной из крупнейших авиастроительных фирм Советского Союза.
Медведев отправится в предвыборное турне по регионам
Премьер-министр России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отправится в предвыборное турне по регионам. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в кабмине и в партии.
Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, не стесняясь в выражениях, дал оценку рабочим качествам своих коллег в администрации президента США Дональда Трампа.
В окрестностях Мекки сбили ракету, выпущенную из Йемена
Ракета, выпущенная с территории Йемена, перехвачена в окрестностях саудовской Мекки, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на командование арабской коалиции.
Сенат США принял закон о санкциях против России
Как отмечается, голосование еще идет, но законодательная инициатива уже набрала достаточное количество голосов для утверждения. За документ высказались большинство из ста сенаторов.
Что будет с авиастроительной фирмой Антонова
Правительство Украины поручило ликвидировать авиастроительный концерн «Антонов». Очередная формальная процедура в перестройке украинской оборонной промышленности дает повод поговорить о состоянии и судьбе одной из крупнейших авиастроительных фирм Советского Союза.
Медведев отправится в предвыборное турне по регионам
Премьер-министр России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отправится в предвыборное турне по регионам. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в кабмине и в партии.