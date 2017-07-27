ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 27 ИЮЛЯ

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, не стесняясь в выражениях, дал оценку рабочим качествам своих коллег в администрации президента США Дональда Трампа.Ракета, выпущенная с территории Йемена, перехвачена в окрестностях саудовской Мекки, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на командование арабской коалиции.Как отмечается, голосование еще идет, но законодательная инициатива уже набрала достаточное количество голосов для утверждения. За документ высказались большинство из ста сенаторов.Правительство Украины поручило ликвидировать авиастроительный концерн «Антонов». Очередная формальная процедура в перестройке украинской оборонной промышленности дает повод поговорить о состоянии и судьбе одной из крупнейших авиастроительных фирм Советского Союза.Премьер-министр России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отправится в предвыборное турне по регионам. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в кабмине и в партии.