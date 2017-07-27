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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВЛАДИМИР ГРАЧЕВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВЛАДИМИР ГРАЧЕВ
27.07.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 31 июля.
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЕ ФАНТАЗЕРЫ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЕ ФАНТАЗЕРЫ
27.07.17 | Главные темы / Cобытия
Работники Комбината благоустройства Железногорска украсили деревья живыми
РУКИ БЫ ОБОРВАТЬ!

РУКИ БЫ ОБОРВАТЬ!
27.07.17 | Главные темы / Cобытия
Два «говорящих» светофора пострадали в Железногорске накануне
САЛЮТ РОДНОМУ ГОРОДУ!

САЛЮТ РОДНОМУ ГОРОДУ!
27.07.17 | Главные темы / Cобытия
Фейерверк в День рождения Железногорска начнется в 23.00
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК
27.07.17 | Главные темы / Cобытия
Депутат Госдумы РФ Петр Пимашков поздравляет железногорцев с Днем города

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 27 ИЮЛЯ

28.07.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 0 | Автор: Сергей Скляров



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