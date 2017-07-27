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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВЛАДИМИР ГРАЧЕВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВЛАДИМИР ГРАЧЕВ
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Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 31 июля.
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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВЛАДИМИР ГРАЧЕВ

27.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Татьяна Фирсова

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 31 июля.

Кто защитит права потребителя? Почему банки пытаются навязать дополнительные услуги, о которых пишут мелким шрифтом в договоре? Есть ли управа на недобросовестных бизнесменов, не выполняющих свои обязательства? Можно ли бороться за свои коммунальные права с Управляющими компаниями? На эти и другие актуальные вопросы ответит главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Владимир Грачёв.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 31 июля, в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.



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