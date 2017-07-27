РАДИОПРОГРАММА ОТ 27 ИЮЛЯ
27.07.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 9 | Автор: Сергей Скляров
В программе - главный врач Красноярского краевого онкологического диспансера АНДРЕЙ МОДЕСТОВ
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Нефть марки Brent закрепилась в последние дни выше отметки в $50 за баррель.
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Россия не будет мириться с «хамским отношением в отношении нашей страны» со стороны США. С таким заявлением выступил Владимир Путин. Слова главы государства передаёт «Лента.ру».
«Даже наш враг смеется»: Савченко о лишении Саакашвили гражданства
Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает незаконным решение президента Украины Петра Порошенко лишить бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства.
Итальянский посол обосновал воссоединение Крыма с Россией
Крымский референдум о воссоединении с Россией был голосованием за независимость, считает посол Италии в Москве Чезаре Рагальини. Такое мнение дипломат высказал в интервью газете Corriere della Sera.