РАДИОПРОГРАММА ОТ 27 ИЮЛЯ

Адвокат бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Павел Богомазов допускает, что политика могут арестовать сразу по его прибытии на Украину.Нефть марки Brent закрепилась в последние дни выше отметки в $50 за баррель.Россия не будет мириться с «хамским отношением в отношении нашей страны» со стороны США. С таким заявлением выступил Владимир Путин. Слова главы государства передаёт «Лента.ру».Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает незаконным решение президента Украины Петра Порошенко лишить бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства.Крымский референдум о воссоединении с Россией был голосованием за независимость, считает посол Италии в Москве Чезаре Рагальини. Такое мнение дипломат высказал в интервью газете Corriere della Sera.