ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЕ ФАНТАЗЕРЫ
27.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Анастасия Совцова
Работники Комбината благоустройства Железногорска украсили деревья живыми цветами
На ул. Ленина в рамках проекта "Цветущий Железногорск" сотрудники КБУ подготовили еще один сюрприз ко Дню города. Они украсили живыми цветами приствольные круги вокруг лип на ул. Ленина. С таким нарядом липы стали еще красивее.
Спасибо сотрудникам КБУ за красоту, которую они создают для горожан.
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