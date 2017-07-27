САЛЮТ РОДНОМУ ГОРОДУ!
27.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Галина Процкая
Фейерверк в День рождения Железногорска начнется в 23.00
Железногорск готовится к празднованию 67-ой годовщины со дня основания города. В Железногорске запланировано множество мероприятий.
Вечерний концерт на стадионе "Труд" начнется в 20.00. Салют - в 23.00. Он станет кульминацией праздника. Всего прогремит около 500 залпов. Любоваться феерическим зрелищем можно будет несколько минут.
В этом году площадка для проведения фейерверка будет располагаться ближе к озеру. Таким образом, зона отдыха на Ленинградском также станет отличной точкой, чтобы наблюдать за салютом.
Отметим, после завершения праздничных мероприятий перевозка железногорцев и гостей города будет осуществляться автобусами городских маршрутов №№ 1, 3, 10.
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