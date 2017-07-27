С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Депутат Госдумы РФ Петр Пимашкова поздравляет железногорцев с Днем города

Уважаемые железногорцы!

От всей души поздравляю вас с Днем города!

Какими бы разными Вы ни были, как бы ни складывались Ваши судьбы, всех объединяет любовь к общему дому, Вашему любимому городу.

Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался и строился город. Праздник тех, кто сегодня преумножает славу любимого города. И, конечно, праздник молодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины.

Этот праздник замечателен прежде всего тем, что объединяет всех, позволяет каждому почувствовать себя членом огромной, дружной семьи. Сообща Вы сделаете все, что задумали, и непременно добьетесь успехов в своих начинаниях.

Желаю Вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах! Процветания и развития Железногорску! С Днем города !

Депутат Государственной Думы РФ

Пётр Пимашков



