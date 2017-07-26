ДОМ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Строительство жилого дома на проспекте Ленинградский, 26 ведется в плановом режиме

Об этом корреспонденту «НИА-Красноярск» рассказали в Красноярском краевом фонде жилищного строительства.

По словам представителей фонда, на сегодняшний день застройщиком проводятся работы по подводу коммуникаций, остеклению, электромонтажу, монтажу перекрытый и балконных ограждений.

Во всех секциях первого строения выполнено перекрытие технического этажа и устройство кровли, ведется монтаж окон и внутренних инженерных сетей. Сроки возобновления работ по возведению коробки второго строения согласовываются с подрядчиком.

Напомним, в 5 микрорайоне Железногорска ведется строительство 10-этажного жилого дома на 465 квартир.

Завершение строительных работ на объекте планируется в IV квартале 2017 года. Приобрести жилплощадь в новом доме по фиксированной цене – 35 000 рублей за квадратный метр, могут молодые и многодетные семьи, семьи с детьми, молодые специалисты, граждане, нуждающиеся в жилье, проживающие в аварийном или ветхом жилом помещении, сотрудники органов государственной власти и органов местного самоуправления, работники бюджетных организаций, сотрудники градообразующих организаций и оборонно-промышленного комплекса, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, военнослужащие; сотрудники государственных или муниципальных унитарных предприятий и другие категории граждан.

Источник: НИА-Красноярск