РАДИОПРОГРАММА ОТ 26 ИЮЛЯ
26.07.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 25 | Автор: Сергей Скляров
• Глава в Якутии
• Завершился конкурс "Мой двор - моя забота"
• Автобусы ПАТП развезут всех после салюта
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Скончался Александр Столяров
В Москве в возрасте 57 лет умер режиссёр Александр Столяров. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.
Саакашвили лишили гражданства Украины
Михаила Саакашвили, предположительно, лишили украинского гражданства. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Станислав Речинский, раскритиковав данное решение.
Водителей начнут лишать прав на новом основании
В деятельность столичной Госавтоинспекции внедрено новое программное обеспечение «пит-стоп», позволяющее дорожным патрулям в режиме онлайн отслеживать, останавливать и выписывать протоколы в отношении нарушителей, зафиксированных видеокамерами.
Бывшей участнице «Дома-2» дали полтора года колонии
Суд в Омске вынес приговор членам преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.