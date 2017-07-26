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ОБМАНУЛИ ПРОСТАКА

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26.07.17 | Главные темы / Происшествия
Автолюбитель из Железногорска отдал мошенникам деньги за несуществующий
НЕ ПЕЙ СЫРУЮ ВОДУ!

НЕ ПЕЙ СЫРУЮ ВОДУ!
26.07.17 | Главные темы / Происшествия
Воду из родника "Серебряный" за КПП-3 можно пить только кипяченой
ПОСЛЕ САЛЮТА

ПОСЛЕ САЛЮТА
26.07.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцев после салюта в День города по домам развезут городские маршруты

РАДИОПРОГРАММА ОТ 26 ИЮЛЯ

26.07.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 25 | Автор: Сергей Скляров
 Глава в Якутии
 Завершился конкурс "Мой двор - моя забота"
 Автобусы ПАТП развезут всех после салюта

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