ВЕРА В ПУТЬ ЗОВЕТ

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Железногорцев пригласили совершить паломничество к святыням Приенисейской Сибири
12 августа пройдет паломнический маршрут «Первый храм Василия Сурикова» с посещением Свято-Троицкого храма в селе Сухобузимское. Это одна из старейших церквей Красноярского края, которая примечательна тем, что здесь бывал великий русский живописец Василий Суриков. В настоящее время храм находится в разрушенном состоянии.
В рамках поездки паломники посетят Свято-Троицкий храм села Частоостровское и церковь Параскевы Пятницы деревни Барабаново Емельяновского района.
Руководитель паломнического центра прихода Иоанно-Предтеченского храма г.Красноярска Светлана Тюрина обратилась к жителям нашего города:
Более подробную информацию можно получить по телефону +7 904 892-55-33. Группа вКонтакте https://vk.com/club150649349
фото Бушуева Я.Л. и с сайта Комсомольская правда
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