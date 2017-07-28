ВЕРА В ПУТЬ ЗОВЕТ

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28.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая

Железногорцев пригласили совершить паломничество к святыням Приенисейской Сибири

12 августа пройдет паломнический маршрут «Первый храм Василия Сурикова» с посещением Свято-Троицкого храма в селе Сухобузимское. Это одна из старейших церквей Красноярского края, которая примечательна тем, что здесь бывал великий русский живописец Василий Суриков. В настоящее время храм находится в разрушенном состоянии.

В рамках поездки паломники посетят Свято-Троицкий храм села Частоостровское и церковь Параскевы Пятницы деревни Барабаново Емельяновского района.

Руководитель паломнического центра прихода Иоанно-Предтеченского храма г.Красноярска Светлана Тюрина обратилась к жителям нашего города:

-Дорогие железногорцы, наши будущие паломники! Вы, жители закрытого города, всегда открыты к путешествиям, к новым знаниям в области религии, культуры, краеведения. В нашем паломническом центре мы ждем как воцерковленных людей, давно связавших свою судьбу с Церковью, так и тех, кто только начал интересоваться православной верой. Мы знакомим людей с историей и духовными традициями монастырей и храмов, рассказываем о святых подвижниках и великих людях православной культуры. Приглашаем вас в познавательные поездки к православным святыням края, России и мира.

Более подробную информацию можно получить по телефону +7 904 892-55-33. Группа вКонтакте https://vk.com/club150649349

фото Бушуева Я.Л. и с сайта Комсомольская правда



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