ОБМАНУЛИ ПРОСТАКА

Автолюбитель из Железногорска отдал мошенникам деньги за несуществующий двигатель

Местный житель нашел на одном из сайтов в сети объявление о продаже двигателя для автомобиля по низкой цене. Доверчивый покупатель перевел на указанный мошенником счет более 20 тысяч рублей. Однако товар железногорец так и не получил.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.

Полицейские подчеркивают, что при оплате услуг, предоставляемых через Интернет необходимо быть бдительными. Прежде чем переводить денежные средства неизвестным лицам или организациям, сначала необходимо убедиться в надежности продавца.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск