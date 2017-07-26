ОБМАНУЛИ ПРОСТАКА
Автолюбитель из Железногорска отдал мошенникам деньги за несуществующий двигатель
Местный житель нашел на одном из сайтов в сети объявление о продаже двигателя для автомобиля по низкой цене. Доверчивый покупатель перевел на указанный мошенником счет более 20 тысяч рублей. Однако товар железногорец так и не получил.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.
Полицейские подчеркивают, что при оплате услуг, предоставляемых через Интернет необходимо быть бдительными. Прежде чем переводить денежные средства неизвестным лицам или организациям, сначала необходимо убедиться в надежности продавца.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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