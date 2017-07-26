НЕ ПЕЙ СЫРУЮ ВОДУ!
Воду из родника "Серебряный" за КПП-3 можно пить только кипяченой
Воду из родника за КПП-3 можно пить только кипяченой
По информации Межрегионального управления № 51 ФМБА России качество воды по микробиологическим показателям не соответствует нормам безопасности. Это подтвердили исследования, которые проводятся на территории ЗАТО ежемесячно, рассказала начальник отдела санитарного надзора Татьяна Клапченко.
- Последние результаты исследований показали, что вода в роднике за КПП №3 не соответствует гигиеническим нормативам. И чтобы избежать кишечных инфекций, воду из родника за КПП №3 перед употреблением следует кипятить. Если этого не сделать, что бактерии, которые мы обнаружили, могут вызвать острую кишечную инфекцию, особенно у детей.
Причины загрязнения родниковой воды за КПП №3 связаны с частыми дождями и расположенным недалеко садоводческим кооперативом.
Что касается родника в поселке Подгорный, то согласно проведенным исследованиям, вода в нем соответствует всем требованиям санитарных правил и норм. То есть там вода хорошего качества. Родник находится в отдалении от жилой застройки и рядом нет садоводческих кооперативов, что спасает источник от загрязнения.
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