НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 25 ИЮЛЯ

Пассажиры авиарейса Москва-Барселона без помощи стюардов успокоили молодого человека, устроившегося перебранку на борту самолета. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».В Москве в возрасте 57 лет умер режиссёр Александр Столяров. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.Михаила Саакашвили, предположительно, лишили украинского гражданства. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Станислав Речинский, раскритиковав данное решение.В деятельность столичной Госавтоинспекции внедрено новое программное обеспечение «пит-стоп», позволяющее дорожным патрулям в режиме онлайн отслеживать, останавливать и выписывать протоколы в отношении нарушителей, зафиксированных видеокамерами.Суд в Омске вынес приговор членам преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.