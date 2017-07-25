РАДИОПРОГРАММА ОТ 25 ИЮЛЯ
25.07.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 23 | Автор: Сергей Скляров
• 4,5 млн на ремонт площади
• Юбилей Людмилы Антончик
• Сообщи о контрафакте
• По поручению всех пожарных
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Истребитель НАТО пытался перехватить российские Ту-22
Истребители НАТО поднимались в воздух над Чёрным морем на перехват российских стратегических бомбардировщиков Ту-22. Об этом сообщается на сайте британских Королевских ВВС.
Госдеп объяснил скандал с дипсобственностью РФ
Решения по российской дипсобственности в США пока нет, Вашингтон не согласен с происходившими там «злонамеренными действиями», заявили в американском Госдепартаменте. Информацию об этом передает РИА «Новости».
Арест имущества Газпрома оказался большим просчетом Киева
Радость Украины по поводу «взысканных с Газпрома денег» оказалась недолгой. Оказалось, что изъятые в рамках «антимонопольного дела» средства принадлежат вовсе не Газпрому, и их придется вернуть.
Сотрудник раскрыл правду о сети McDonald's
Житель Луизианы выложил в Twitter фотографии из McDonald's, в котором он работал, вызвав бурную реакцию у пользователей соцсети.