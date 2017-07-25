ИЗ ПАЛАТКИ В КУТУЗКУ
25.07.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 51 | Автор: Галина Процкая
Сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из палатки
В дежурную часть поступило сообщение от жителя Красноярска, отдыхающего на озере в поелке Новый путь о хищении вещей.
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что у мужчины пропали вещи, сотовый телефон, денежные средства. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.
В ходе розыска установлена личность злоумышленника. Ранее судимый, неработающий правонарушитель был задержан.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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