МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
Планы развития Железногорска представят на межрегиональном форуме в Якутии
Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев находится с рабочим визитом в Республике Саха (Якутия), где стартовал масштабный проект – межрегиональный форсайт-флот, в рамках которого предполагается обсудить программы развития российских регионов и городов.
Среди участников - представители бизнеса, науки, власти, общественных движений из различных регионов страны от Москвы до Владивостока, а также зарубежных стран - Японии, Израиля, Америки и Испании.
Форсайт-флот проходит при активной поддержке и непосредственном участии Агентства стратегических инициатив и Госкорпорации «Росатом».
Как отмечают организаторы, экспертное сообщество будет работать над проектированием дорожных карт отраслевого и территориального развития, обсуждать вопросы развития компетенций стратегического видения в предпринимательской среде и формирования кадрового резерва для государственного управления и реального сектора экономики.
Отметим, что за пять лет проведения мероприятий такого формата свыше 2300 участников провели 29 масштабных форсайтов, сформировали 155 проектов и проектных команд. Многие из проектов получили успешное развитие на региональном и федеральном уровнях, стали заметной частью государственной и международной повестки в экономике, образовании, государственном управлении, сообщает муниципальный портал.
фото ГиГ
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