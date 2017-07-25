КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

Роспотребнадзор останавливает реализацию молочного фальсификата в Красноярском крае

Управление Роспотребнадзора проводит проверку ООО «Смарт» (Красноярск, Семафорная, 17 «г»), которое реализовало масло сомнительного происхождения. Масло, якобы производства Новосибирского ООО «Шкиф», не соответствует требованиям по жирно-кислотному составу и содержанию стеринов.

Организации «Смарт» выдали предписание о приостановке оборота этого масла, а информация о продукции с признаками фальсификации внесена в систему быстрого оповещения, что позволяет принимать меры реагирования к производителю и/или продавцу продукции одновременно по всей России.

Сейчас с Прокуратурой Красноярского края согласовывается проведение внеплановой выездной проверки в отношении всех организаций, реализующих фальсифицированную молочную продукцию.

Источник: медиа-портал “Столица 24”