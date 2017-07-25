КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
Роспотребнадзор останавливает реализацию молочного фальсификата в Красноярском крае
Управление Роспотребнадзора проводит проверку ООО «Смарт» (Красноярск, Семафорная, 17 «г»), которое реализовало масло сомнительного происхождения. Масло, якобы производства Новосибирского ООО «Шкиф», не соответствует требованиям по жирно-кислотному составу и содержанию стеринов.
Организации «Смарт» выдали предписание о приостановке оборота этого масла, а информация о продукции с признаками фальсификации внесена в систему быстрого оповещения, что позволяет принимать меры реагирования к производителю и/или продавцу продукции одновременно по всей России.
Сейчас с Прокуратурой Красноярского края согласовывается проведение внеплановой выездной проверки в отношении всех организаций, реализующих фальсифицированную молочную продукцию.
Источник: медиа-портал “Столица 24”
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