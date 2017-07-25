НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 24 ИЮЛЯ
25.07.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 69 | Автор: Сергей Скляров
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РИА НОВОСТИ. ПОСОЛ ФИНЛЯНДИИ В РФ О ЧЛЕНСТВЕ В НАТО: ИСКЛЮЧАТЬ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ, НО НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЭТОТ ВОПРОС НЕ СТОИТ
Истребитель НАТО пытался перехватить российские Ту-22
Истребители НАТО поднимались в воздух над Чёрным морем на перехват российских стратегических бомбардировщиков Ту-22. Об этом сообщается на сайте британских Королевских ВВС.
Госдеп объяснил скандал с дипсобственностью РФ
Решения по российской дипсобственности в США пока нет, Вашингтон не согласен с происходившими там «злонамеренными действиями», заявили в американском Госдепартаменте. Информацию об этом передает РИА «Новости».
Арест имущества Газпрома оказался большим просчетом Киева
Радость Украины по поводу «взысканных с Газпрома денег» оказалась недолгой. Оказалось, что изъятые в рамках «антимонопольного дела» средства принадлежат вовсе не Газпрому, и их придется вернуть.
Сотрудник раскрыл правду о сети McDonald's
Житель Луизианы выложил в Twitter фотографии из McDonald's, в котором он работал, вызвав бурную реакцию у пользователей соцсети.