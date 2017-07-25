НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 24 ИЮЛЯ

РИА НОВОСТИ. ПОСОЛ ФИНЛЯНДИИ В РФ О ЧЛЕНСТВЕ В НАТО: ИСКЛЮЧАТЬ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ, НО НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЭТОТ ВОПРОС НЕ СТОИТИстребители НАТО поднимались в воздух над Чёрным морем на перехват российских стратегических бомбардировщиков Ту-22. Об этом сообщается на сайте британских Королевских ВВС.Решения по российской дипсобственности в США пока нет, Вашингтон не согласен с происходившими там «злонамеренными действиями», заявили в американском Госдепартаменте. Информацию об этом передает РИА «Новости».Радость Украины по поводу «взысканных с Газпрома денег» оказалась недолгой. Оказалось, что изъятые в рамках «антимонопольного дела» средства принадлежат вовсе не Газпрому, и их придется вернуть.Житель Луизианы выложил в Twitter фотографии из McDonald's, в котором он работал, вызвав бурную реакцию у пользователей соцсети.