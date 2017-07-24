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МНОГОГРАННАЯ АНТОНЧИК

МНОГОГРАННАЯ АНТОНЧИК
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МНОГОГРАННАЯ АНТОНЧИК

24.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Татьяна Зимина

Более 40 икон железногорской художницы Людмилы Антончик разошлись по храмам Красноярского края

Известной железногорской художнице сегодня исполнилось 70 лет. Любовь к живописи еще в юности ей привил отец. В 1967 году Людмила Антончик закончила декоративно-оформительское отделение Красноярского художественного училища имени В.И. Сурикова. И в 1971 году молодой дипломированный специалист приехала в Красноярск-26. До 1997 года работала в городской художественной мастерской.
Вместе со своими коллегами создавала интерьеры кафе, столовых, детских садов, школ, оформляла витрины магазинов. Знаменитые музы в гимназии № 91 имени М.В.Ломоносова тоже работа Людмилы Антончик.

Творчество Людмилы Антончик, члена Союза художников - любителей, участника множества выставок, железногорцы знают и любят. Она проявила свой талант в живописи маслом и пастелью, создала целую серию работ в технике батик. Занималась иконописью. Более 40 икон разошлись по храмам и церквям Красноярского края, есть они в железногорском соборе Михаила Архангела.
Людмила Антончик ведет активную творческую жизнь. Пишет картины, проводит мастер-классы по живописи в МВЦ. Всегда готова поделиться своим творческим вдохновением.В Музейно - выставочном центре к 70-летию художницы открылась ее персональная выставка, которая называется «Два тотема». В картинах прослеживается личность мастера, увлеченность ее натуры, символизм, тяга к мифологии разных стран и народов. Это осмысление собственного «Я» в современном мире. На выставке можно увидеть около 40 картин в технике пастель. Каждая работа полна интересных деталей, наполненных двойным смыслом.

Наша редакция поздравляет Людмилу Дмитриевну Антончик с юбилеем, творческого вам вдохновения и неиссякаемой энергии!  

фото Татьяны Зиминой



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