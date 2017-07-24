В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — АНДРЕЙ МОДЕСТОВ

Смотрите программу «Открытая студия» и слушайте по городскому радио в четверг, 27 июля

Рак — не приговор, если вовремя обратиться за помощью, уверяют врачи. Профилактика и лечение онкологии, можно ли победить страшный недуг? Насколько важен проект «Встречи с онкологом» в Железногорске? На эти и многие другие вопросы ответит главный врач «Красноярского краевого онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского» Андрей Модестов.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 27 июля, в 12.30. И слушайте программу по городскому радио в записи в 13,20.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.