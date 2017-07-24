СЕРЕБРО ОТ ПОЛЯНСКОГО

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24.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 50 | Автор: Галина Процкая

Железногорец Дмитрий Полянский стал призером венгерского этапа Кубка мира

В Венгрии в Тишайвароше завершился этап Кубка мира по триатлону.

Среди мужчин серебряным призером стал спортсмен краевой Академии летних видов спорта Дмитрий Полянский, который финишировал с результатом 55.13.

Первым стал представитель Венгрии Бенке Бичак (54.58), на третьем месте – россиянин Илья Прасолов (55.18).

Источник: http://kraysport.ru/



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