ГОРОЖАНЕ, СКОРО НА ПРАЗДНИК!
До дня рождения Железногорска осталось 5 дней. Карта праздника на нашем сайте!
28 июля
Дворец культуры
16:00 Городское торжественное собрание, посвящённое 67–ой годовщине Железногорска
Стадион «Труд»
17:00 Суточный футбольный марафон
29 июля
Пл. Ленина – стадион «Труд»
11:00 Праздничное шествие !!!
Стадион «Труд»
9:00 Турнир по теннису
11:30 – 12:30 Открытие праздника. Награждение участников шествия. Концертная программа ансамбля «Сибирята» и вокальной студии «Берег детства»
16:30 Товарищеская игра по баскетболу: сборная города – «Ветеран» (Красноярск)
19:00 – 23:00 Концертная программа с участием шоу барабанщиков «Заноза», группа «Народно - музыкальная дружина», группа «Кристалл» (Красноярск), финалисты шоу «Битва хоров на т/к Россия1» - Хор Михаила Бублика (Москва–Челябинск)
23:00 Праздничный фейерверк
Спорткомплекс «Октябрь»
11:00 Турнир по городошному спорту
Лыжная база «Снежинка»
11:00 Детский Кубок ЗАТО Железногорск по велоспорту (II этап)
Стадион «Труд» (запасное поле)
17:00 Чемпионат Красноярского края по футболу «Спартак» Железногорск – СШОР «Енисей» Красноярск
Аллея звёзд
17:00 – 19:00 «Танцующий Железногорск»
Парк культуры и отдыха
Главная аллея
12:00 - 18:00 «квARTал» - пространство художников, музыкантов, поэтов, мастеров, цветочные арт–объекты, творческие акции, мастер классы
Партер парка «ЭКОмузеон»
12:00 – 18:00 Выставки, ретро-экспозиции, игровые программы для детей, викторины, мастер–классы, сувениры, фото с музейными предметами
Площадь у центрального фонтана
14:00–19:00 Концертно–развлекательная программа с участием народных и эстрадных коллективов, вокалистов, духового оркестра
Площадь у фонтана «Верность»
12:00–18:00 Площадка «7Я»: мастер-классы, выставки – развлечения, игровые модули, аттракционы, читальные уголки, настольные игры, фотозоны, игрушки. Конкурсы «Торопыжки» и «Забег в ползунках», чествование юбилейных семейных пар, игровые программы для детей, спектакль «Муха-Цокотуха» театра кукол «Золотой ключик», выступления детских творческих коллективов
Танцевально – концертный зал
13:00 Церемония награждения участников конкурса «Наш двор – территория уюта»
Площадка «Собольки»
12:00 - 18:00 Работа творческих площадок и релакс–зон «Экология здоровья»
Комсомольская аллея
11:00 - 18:00 III городской фестиваль хобби «Мир моих увлечений»
Творческая аллея
12:00 - 18:00 Выставка работ учащихся Детской художественной школы «Букет городу».
Творческая локация, посвящённая 60–летию Театра оперетты
Танцевальная площадка
12:00 - 18:00 Развлекательная программа от интерактивного музея науки «Ньютон – Парк» (Красноярск)
Площадка Управления культуры (напротив входа на стадион)
16:00 - 19:00 Концертная программа с участием городских эстрадных исполнителей
Городская лодочная станция (мыс)
06:00 – 10:00 Соревнования по рыбной ловле «Рыбацкая зорька»
11:00 Награждение участников соревнования
12:00 Угощение ухой
12:00 Старт парусной регаты
Фото: newslab.ru
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