ГОРОЖАНЕ, СКОРО НА ПРАЗДНИК!

До дня рождения Железногорска осталось 5 дней. Карта праздника на нашем сайте!

28 июля

Дворец культуры

16:00 Городское торжественное собрание, посвящённое 67–ой годовщине Железногорска

Стадион «Труд»

17:00 Суточный футбольный марафон



29 июля

Пл. Ленина – стадион «Труд»

11:00 Праздничное шествие !!!

Стадион «Труд»

9:00 Турнир по теннису

11:30 – 12:30 Открытие праздника. Награждение участников шествия. Концертная программа ансамбля «Сибирята» и вокальной студии «Берег детства»

16:30 Товарищеская игра по баскетболу: сборная города – «Ветеран» (Красноярск)

19:00 – 23:00 Концертная программа с участием шоу барабанщиков «Заноза», группа «Народно - музыкальная дружина», группа «Кристалл» (Красноярск), финалисты шоу «Битва хоров на т/к Россия1» - Хор Михаила Бублика (Москва–Челябинск)

23:00 Праздничный фейерверк

Спорткомплекс «Октябрь»

11:00 Турнир по городошному спорту

Лыжная база «Снежинка»

11:00 Детский Кубок ЗАТО Железногорск по велоспорту (II этап)

Стадион «Труд» (запасное поле)

17:00 Чемпионат Красноярского края по футболу «Спартак» Железногорск – СШОР «Енисей» Красноярск

Аллея звёзд

17:00 – 19:00 «Танцующий Железногорск»

Парк культуры и отдыха

Главная аллея

12:00 - 18:00 «квARTал» - пространство художников, музыкантов, поэтов, мастеров, цветочные арт–объекты, творческие акции, мастер классы

Партер парка «ЭКОмузеон»

12:00 – 18:00 Выставки, ретро-экспозиции, игровые программы для детей, викторины, мастер–классы, сувениры, фото с музейными предметами

Площадь у центрального фонтана

14:00–19:00 Концертно–развлекательная программа с участием народных и эстрадных коллективов, вокалистов, духового оркестра

Площадь у фонтана «Верность»

12:00–18:00 Площадка «7Я»: мастер-классы, выставки – развлечения, игровые модули, аттракционы, читальные уголки, настольные игры, фотозоны, игрушки. Конкурсы «Торопыжки» и «Забег в ползунках», чествование юбилейных семейных пар, игровые программы для детей, спектакль «Муха-Цокотуха» театра кукол «Золотой ключик», выступления детских творческих коллективов

Танцевально – концертный зал

13:00 Церемония награждения участников конкурса «Наш двор – территория уюта»

Площадка «Собольки»

12:00 - 18:00 Работа творческих площадок и релакс–зон «Экология здоровья»

Комсомольская аллея

11:00 - 18:00 III городской фестиваль хобби «Мир моих увлечений»

Творческая аллея

12:00 - 18:00 Выставка работ учащихся Детской художественной школы «Букет городу».

Творческая локация, посвящённая 60–летию Театра оперетты

Танцевальная площадка

12:00 - 18:00 Развлекательная программа от интерактивного музея науки «Ньютон – Парк» (Красноярск)

Площадка Управления культуры (напротив входа на стадион)

16:00 - 19:00 Концертная программа с участием городских эстрадных исполнителей

Городская лодочная станция (мыс)

06:00 – 10:00 Соревнования по рыбной ловле «Рыбацкая зорька»

11:00 Награждение участников соревнования

12:00 Угощение ухой

12:00 Старт парусной регаты

Фото: newslab.ru