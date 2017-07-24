ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЛАДЫКИ

Палата представителей конгресса США может во вторник рассмотреть законопроект, предусматривающий введение санкций против России, Ирана и КНДР.На встрече лидеров «нормандской четверки» переговоры шли на английском и русском языках. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко в своём аккаунте в Twitter.Су-35 — лучший из эксплуатируемых в настоящее время российских истребителей для завоевания превосходства в воздухе.Глава Facebook Марк Цукерберг назвал «безответственной» позицию основателя Tesla и SpaceX Илона Маска относительно угроз, которые несет человечеству развитие искусственного интеллекта.Каждая пятая женщина сталкивается с предвзятым отношением на работе либо знает о подобных случаях. Треть случаев относится к дискриминации по половому признаку, 13% — по возрастному признаку.