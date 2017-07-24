ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЛАДЫКИ

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Жителей Красноярского края пригласили на IX Православный трезвенический слет
С 4 по 6 августа Красноярская региональная общественная организация «Братство Трезвения Неупиваемая Чаша» проведет IX Православный трезвеннический слет близ поселка Береть Березовского района на берегу реки Мана.
В программу слета входят семинары, встречи с лидерами трезвеннического движения Красноярска, совместные молитвы, чтение акафиста перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша», Божественная литургия в храме-палатке и принятие обета трезвости.
Пройдут спортивные соревнования и культурные мероприятия.
К участию приглашаются все желающие.
Подробную информацию можно узнать по телефонам: +7 913 598-39-72, +7 908 023-51-45 (Елена).
Источник: сайт Красноярской Епархии
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