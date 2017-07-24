НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 21 ИЮЛЯ
24.07.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 65 | Автор: Сергей Скляров
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На встрече лидеров «нормандской четверки» переговоры шли на английском и русском языках. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко в своём аккаунте в Twitter.
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Су-35 — лучший из эксплуатируемых в настоящее время российских истребителей для завоевания превосходства в воздухе.
Цукерберг заочно поспорил с Маском о конце света
Глава Facebook Марк Цукерберг назвал «безответственной» позицию основателя Tesla и SpaceX Илона Маска относительно угроз, которые несет человечеству развитие искусственного интеллекта.
Каждая пятая россиянка сталкивается с дискриминацией на работе
Каждая пятая женщина сталкивается с предвзятым отношением на работе либо знает о подобных случаях. Треть случаев относится к дискриминации по половому признаку, 13% — по возрастному признаку.