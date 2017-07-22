ОБНОВЛЕНИЕ ДОРОГИ
В Железногорске начался ремонт дороги на Красноярской
Ремонтные работы на ул.Красноярской в районе Школы космонавтики начались 1 июля. Строители выполнят сплошное асфальтирование на участке дороги протяженностью около 2 км, а также отремонтируют остановочные карманы. Затем подрядчик начнет асфальтирование на ул.Промышленной и Загородной. На время ремонтов не будут полностью закрывать дороги, движение будут перекрывать по полосам.
Сплошное асфальтирование проезжей части улицы Ленина (от ул.Загородной до ул.Советской) начнется в начале августа. Ремонт центральной улицы города пройдет в рамках программы «Комплексное развитие моногородов».
Напомним, по итогам аукциона работы выполняет фирма «Благоустройство». Общая сумма контракта составляет 79 млн рублей. Ремонт четырех дорог должен быть выполнен до 2 октября.
Источник www.admk26.ru
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Американские компании в банковской сфере, авиа— и автомобилестроении и нефтяной отрасли выступили за внесение изменений в новый проект санкций против России, который недавно одобрил Сенат.
Рогозин ответил шуткой на запрет Молдавии
Зампред российского правительства Дмитрий Рогозин готов прибыть в Молдавию на мероприятия, посвященные 25-летию миротворческой операции на Днестре, на вертолете или мотоцикле. Об этом политик написал в своем Facebook.
Ситуация в Иерусалиме накалилась до предела
Три человека погибли, сотни ранены в результате массовых беспорядков в Иерусалиме. Это — данные общественной организации «Красный полумесяц». В её пресс-службе сообщили, что убитые — палестинцы.
Поклонская собрала сто тысяч подписей против «Матильды»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, собрав подписи 37 коллег-парламентариев и 100 тыс. обращений граждан, направила в МВД, Генпрокуратуру и Министерство культуры РФ депутатский запрос против фильма «Матильда»…
Кудрявцева лишили гражданства РФ
Член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подтвердил, что ему аннулировали ранее выданное российское гражданство, пишет газета на своем сайте.