ОБНОВЛЕНИЕ ДОРОГИ

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22.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 10 | Автор: Татьяна Фирсова

В Железногорске начался ремонт дороги на Красноярской

Ремонтные работы на ул.Красноярской в районе Школы космонавтики начались 1 июля. Строители выполнят сплошное асфальтирование на участке дороги протяженностью около 2 км, а также отремонтируют остановочные карманы. Затем подрядчик начнет асфальтирование на ул.Промышленной и Загородной. На время ремонтов не будут полностью закрывать дороги, движение будут перекрывать по полосам.

Сплошное асфальтирование проезжей части улицы Ленина (от ул.Загородной до ул.Советской) начнется в начале августа. Ремонт центральной улицы города пройдет в рамках программы «Комплексное развитие моногородов».

Напомним, по итогам аукциона работы выполняет фирма «Благоустройство». Общая сумма контракта составляет 79 млн рублей. Ремонт четырех дорог должен быть выполнен до 2 октября.

Источник www.admk26.ru



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