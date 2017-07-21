СОЛДАТСКАЯ МАТЬ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

Председатель железногорского комитета солдатских матерей Алла Сафонова отмечает юбилей

Алла Сафонова 27 лет возглавляет комитет солдатских матерей, по результатам народного голосования в 2009 году ее назвали «Народным героем». Она написала две книги: «Как тебе служится?» и о погибших в Железногорске солдатах в мирное время. Ее знают не только в войсковых частях Железногорска, но и высшие военные чины России. Алле Сафоновой сегодня исполнилось 80 лет.

Ее называют просто - солдатская мать. Свою миссию — защищать защитников Отечества (это девиз организации), председатель железногорского комитета солдатских матерей Алла Константиновна Сафонова выполняет уже 27 лет. А началось все в декабре 1989 года. Как к матери, которая отстояла права своего сына-солдата, к ней обратились за помощью женщины, чьих больных сыновей пытались призвать в армию. Один из депутатов городского Совета посоветовал Сафоновой организовать комитет солдатских матерей. Так и появилась в Железногорске общественная организация, которая вот уже 27 лет отстаивает права военнослужащих.

- Хотелось бы, чтобы можно было обходиться без комитетов солдатских матерей, но пока не получается, - говорит Алла Сафонова.

Поэтому, несмотря на возраст, Алла Сафонова продолжает помогать военнослужащим, отстаивая права солдат и офицеров. Сегодня у солдатской матери Железногорска Аллы Сафоновой юбилей. Слова благодарности и признательности в ее адрес, наверняка, будут звучать от многих железногорцев. Наша редакция тоже от всей души поздравляет Аллу Константиновну и говорит ей огромное СПАСИБО за ее бесценную миссию.

Фото ГиГ