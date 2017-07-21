РАДИОПРОГРАММА ОТ 219 ИЮЛЯ

Под городом Красногоровка в Донецкой области (на территории подконтрольной Киеву) ополченцы смогли прорвать позиции Вооруженных Сил Украины (ВСУ).Аналитик соцсети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко заявил, что в начале августа рублю грозит новое падение. Об этом сообщает «Российская газета».Немецкий концерн Siemens разорвет лицензионное соглашение с российскими компаниями. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства речь идет о договоре по поставкам оборудования для электростанций.Бывший главнокомандующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в ходе дебатов с политиком Алексеем Навальным ответил на вопрос о причастности ополченцев к крушению малайзийского Boeing над Донбассом.Издание TMZ рассказало о планах Честера Беннингтона в день, когда популярный музыкант свел счеты с жизнью. 20 июля солист группы Linkin Park должен был отправиться на фотосессию.