МНОГО ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ!

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21.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Галина Процкая

В Красноярском крае вырос прожиточный минимум

Как рассказал министр экономического развития и инвестиционной политики края Михаил Васильев, по сравнению с предыдущим кварталом размер ВПМ увеличился на 3,1 % и составил 11 492 рубля в расчете на человека.

Для трудоспособных граждан прожиточный минимум утвержден в размере 12 163 рубля (+ 3,2 % к предыдущему кварталу), для пенсионеров — 8 972 рубля (+ 3,2 %), для детей — 12 020 рублей (+ 3,0 %).
В пресс-службе министерства экономического развития и инвестиционной политики региона пояснили, что основной причиной изменения величины прожиточного минимума во втором квартале 2017 года стало сезонное изменение цен на плодоовощную продукцию, стоимость которой в потребительской корзине в среднем по краю увеличилась на 19,2 %/. Ррост коснулся цен на свежую капусту, лук, картофель, свеклу, морковь, яблоки.
Вместе с тем, подешевели свежие огурцы и помидоры на 30,6 % и 11,6 % соответственно. Незначительно подорожали в среднем по краю сметана, кисломолочные продукты и сливочное масло, при этом снизились цены на яйцо (на 15,3 %), мясо птицы (на 4,4 %), свинину и свежую рыбу (на 1,1 %).

Величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально на основании данных Красноярскстата и используется в качестве индикатора для реализации мер социальной поддержки населения, в частности при расчете размеров детских пособий и субсидий на ЖКУ.

Источник: Newslab.ru

фото: penzavzglyad.ru



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