НЕОЖИДАННАЯ РАДОСТЬ
21.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Галина Процкая
Сотрудники железногорской полиции вернули ребенку потерянный велосипед
20 июля в одной из соцсетей города было размещено объявление о пропаже велосипеда. Один из сотрудников полиции обратил внимание на схожее по приметам средство передвижения, оформляемое в стол находок.
Звонок домой владельцам велосипеда из полиции был неожиданным, так как с заявлением они не обращались. За пропажей прибыли всей семьей. Пока папа оформлял формальности, дети с мамой посетили комнату истории Межмуниципального управления.
Радость детей была двойная – и велосипед-потеряшку вернули, и интересную экспозицию с удовольствием посмотрели.
В социальной сети родители выразили большое спасибо сотрудникам полиции.
По информации МУ МВД РФ по ЗАТО г.Железногорск
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