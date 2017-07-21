НЕОЖИДАННАЯ РАДОСТЬ

Сотрудники железногорской полиции вернули ребенку потерянный велосипед



20 июля в одной из соцсетей города было размещено объявление о пропаже велосипеда. Один из сотрудников полиции обратил внимание на схожее по приметам средство передвижения, оформляемое в стол находок.

Звонок домой владельцам велосипеда из полиции был неожиданным, так как с заявлением они не обращались. За пропажей прибыли всей семьей. Пока папа оформлял формальности, дети с мамой посетили комнату истории Межмуниципального управления.

Радость детей была двойная – и велосипед-потеряшку вернули, и интересную экспозицию с удовольствием посмотрели.

В социальной сети родители выразили большое спасибо сотрудникам полиции.

По информации МУ МВД РФ по ЗАТО г.Железногорск