ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 20 ИЮЛЯ
20.07.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 26 | Автор: Сергей Скляров
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Телохранитель российского миллиардера расстрелял коллег
Хорошевский суд Москвы приговорил телохранителя олигарха Тимербулата Каримова Алексея Капранова, расстрелявшего коллег, к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
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На полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области во время соревнований среди танковых экипажей пострадали восемь военнослужащих.