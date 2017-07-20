С ГРИБАМИ ШУТКИ ПЛОХИ!
20.07.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 40 | Автор: Анастасия Совцова
С начала текущей недели на поиски восьмерых пропавших грибников сотрудники краевого учреждения «Спасатель» выезжали шесть раз
Во вторник, 18 июля, в лесу вблизи Железногорска искали заблудившегося мужчину. Грибники не смогли самостоятельно найти дорогу домой в Зеленогорске, Минусинске и Лесосибирске. Кроме того, трое человек заблудились в районе 45-го километра Енисейского тракта.
Основные причины, по которым люди теряются в лесу - незнание района, неумение ориентироваться в лесу по местным признакам, отсутствие карты и компаса, плохое зрение и слух. Чаще всего в лесу теряются люди пожилого возраста.
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