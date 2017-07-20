С ГРИБАМИ ШУТКИ ПЛОХИ!

С начала текущей недели на поиски восьмерых пропавших грибников сотрудники краевого учреждения «Спасатель» выезжали шесть раз

Во вторник, 18 июля, в лесу вблизи Железногорска искали заблудившегося мужчину. Грибники не смогли самостоятельно найти дорогу домой в Зеленогорске, Минусинске и Лесосибирске. Кроме того, трое человек заблудились в районе 45-го километра Енисейского тракта.

Основные причины, по которым люди теряются в лесу - незнание района, неумение ориентироваться в лесу по местным признакам, отсутствие карты и компаса, плохое зрение и слух. Чаще всего в лесу теряются люди пожилого возраста.