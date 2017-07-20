СПОРТ В ЗОНЕ ДОСТУПНОСТИ

Из бюджета выделят 600 тысяч рублей на новую спортивную площадку



Такое решение принято сегодня на заседании 21-ой внеочередной сессии Совета депутатов. Бюджетные средства будут направлены на строительство спортплощадки, которая возводится на территории школы №98 в рамках трёхстороннего соглашения между Железногорском, АО «ИСС» и Росбанком.



Насколько динамично и качественно продвигаются работы на объекте глава ЗАТО Вадим Медведев проверил лично. Сразу после сессии прошло выездное совещание на спортплощадке вместе с представителями АО "ИСС", банка, спортивного сообщества и администрации города.

- Очень ценно, что столь социально значимые для Железногорска проекты мы реализуем в тесном сотрудничестве с крупными предприятиями и организациями города, которые заинтересованы как и мы в том, чтобы сделать жизнь жителей комфортнее и интереснее, - прокомментировал Вадим Медведев.

- На новой спортивной площадке будут проходить уроки физкультуры не только школы №98, но и занятия спортшколы по соседству – «Смена». Помимо этого спортзона будет открыта для всех горожан, которые ведут здоровый образ жизни.

Также Глава отметил, что спортивные объекты должны быть доступны для каждого железногорца:Напомним, в апреле 2017 на Красноярском экономическом форуме Вадим Медведев, генеральный директор АО «ИСС» Николай Тестоедов и региональный директор Сибирского филиала ПАО РОСБАНК Виталий Коваленко подписали соглашение для реализации проекта по обустройству комплексной спортивной площадки в границах земельного участка МБОУ «Школа № 98». Тогда же были достигнуты договоренности о софинансировании работ по обустройству спорплощадки в целях привлечения молодёжи и жителей города к занятиям спортом и здоровому образу жизни, сообщает муниципальный портал.