Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
С ГРИБАМИ ШУТКИ ПЛОХИ!

С ГРИБАМИ ШУТКИ ПЛОХИ!
20.07.17 | Главные темы / Происшествия
С начала недели в крае заблудились восемь грибников, один из них из
СПОРТ В ЗОНЕ ДОСТУПНОСТИ

СПОРТ В ЗОНЕ ДОСТУПНОСТИ
20.07.17 | Главные темы / Cобытия
Из бюджета выделят 600 тысяч рублей на строительство новой спортплощадки на
НАЗЛО ВАНДАЛАМ

НАЗЛО ВАНДАЛАМ
20.07.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске работники КБУ восстановили арт-объект "Памятник пропуску"
СМЕНА КАРАУЛА

СМЕНА КАРАУЛА
20.07.17 | Главные темы / Cобытия
В ГИБДД Железногорска назначен новый начальник 
ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ

ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ
19.07.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске продолжается проект «Прогулки с онкологом»

СПОРТ В ЗОНЕ ДОСТУПНОСТИ

20.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Галина Процкая

Из бюджета выделят 600 тысяч рублей на новую спортивную площадку

Такое решение принято сегодня на заседании 21-ой внеочередной сессии Совета депутатов. Бюджетные средства будут направлены на строительство спортплощадки, которая возводится на территории школы №98 в рамках трёхстороннего соглашения между Железногорском, АО «ИСС» и Росбанком.

Насколько динамично и качественно продвигаются работы на объекте глава ЗАТО Вадим Медведев проверил лично. Сразу после сессии прошло выездное совещание на спортплощадке вместе с представителями АО "ИСС", банка, спортивного сообщества и администрации города.

- Очень ценно, что столь социально значимые для Железногорска проекты мы реализуем в тесном сотрудничестве с крупными предприятиями и организациями города, которые заинтересованы как и мы в том, чтобы сделать жизнь жителей комфортнее и интереснее, - прокомментировал Вадим Медведев.


Также Глава отметил, что спортивные объекты должны быть доступны для каждого железногорца:

- На новой спортивной площадке будут проходить уроки физкультуры не только школы №98, но и занятия спортшколы по соседству – «Смена». Помимо этого спортзона будет открыта для всех горожан, которые ведут здоровый образ жизни.


Напомним, в апреле 2017 на Красноярском экономическом форуме Вадим Медведев, генеральный директор АО «ИСС» Николай Тестоедов и региональный директор Сибирского филиала ПАО РОСБАНК Виталий Коваленко подписали соглашение для реализации проекта по обустройству комплексной спортивной площадки в границах земельного участка МБОУ «Школа № 98». Тогда же были достигнуты договоренности о софинансировании работ по обустройству спорплощадки в целях привлечения молодёжи и жителей города к занятиям спортом и здоровому образу жизни, сообщает муниципальный портал.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
РЕМОНТ ПОД КОНТРОЛЕМ

РЕМОНТ ПОД КОНТРОЛЕМ
3 октября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Глава ЗАТО проверил ход ремонтных работ в парке
АТОМНЫЙ МИШКА ВСЕХ СДЕЛАЛ!

АТОМНЫЙ МИШКА ВСЕХ СДЕЛАЛ!
29 июля 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Глава ЗАТО Вадим Медведев прокомментировал обсуждение флага Железногорска в американском рейтинге
100 ДНЕЙ ВАДИМА МЕДВЕДВА

100 ДНЕЙ ВАДИМА МЕДВЕДВА
5 июля 2010 | Раздел: Политика
••• Вадим Медведев подвел итоги первых ста дней своего пребывания в должности Главы ЗАТО Железногорск. На встрече с журналистами и представителями общественности он поделился своими планами на будущее. 
ИНАУГУРАЦИЯ ГЛАВЫ ЗАТО

ИНАУГУРАЦИЯ ГЛАВЫ ЗАТО
30 марта 2010 | Раздел: Cобытия
••• Официальное вступление в должность избранного главы ЗАТО Железногорск ВАДИМА МЕДВЕДЕВА состоится 2 апреля в большом зале администрации. На инаугурации будут присутствовать представители губернатора, Заксобрания и краевых структур.

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Жека, в новости: ЭХО ЛИХИХ 90-Х
Жека, в новости: НЕ ШУМИ!
марина, в новости: КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Путин назвал одну из главных угроз от США
Россия считает угрозой для своей нацбезопасности стремление США и их союзников доминировать в Мировом океане.

Смертельная болезнь Маккейна и другие события дня
ФСБ возбудила дело против руководства МЧС Читать далее ЦБ отозвал лицензию у московского банка Читать далее Стало известно имя убитого в Киеве российского убийцы Читать далее Приставы спишут триллион рублей…

Новым продажам российских танков способствует операция в Сирии
«Иракцы, которые еще пять лет назад говорили, что никогда не возьмут русские танки, взяли именно их — это совершенно потрясающий момент».

Телохранитель российского миллиардера расстрелял коллег
Хорошевский суд Москвы приговорил телохранителя олигарха Тимербулата Каримова Алексея Капранова, расстрелявшего коллег, к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Украинские военные подорвались на соревнованиях
На полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области во время соревнований среди танковых экипажей пострадали восемь военнослужащих.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ШКОЛА, ПРОЩАЙ! ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ ЗМЕИНОЕ НАШЕСТВИЕ ЭХО ЛИХИХ 90-Х С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ! ПОВРЕЖДЕНИЕ УСТРАНИЛИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Июль 2017 (121)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.