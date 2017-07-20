Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
С ГРИБАМИ ШУТКИ ПЛОХИ!

С ГРИБАМИ ШУТКИ ПЛОХИ!
20.07.17 | Главные темы / Происшествия
С начала недели в крае заблудились восемь грибников, один из них из
СПОРТ В ЗОНЕ ДОСТУПНОСТИ

СПОРТ В ЗОНЕ ДОСТУПНОСТИ
20.07.17 | Главные темы / Cобытия
Из бюджета выделят 600 тысяч рублей на строительство новой спортплощадки на
НАЗЛО ВАНДАЛАМ

НАЗЛО ВАНДАЛАМ
20.07.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске работники КБУ восстановили арт-объект "Памятник пропуску"
СМЕНА КАРАУЛА

СМЕНА КАРАУЛА
20.07.17 | Главные темы / Cобытия
В ГИБДД Железногорска назначен новый начальник 
ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ

ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ
19.07.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске продолжается проект «Прогулки с онкологом»

СМЕНА КАРАУЛА

20.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Анастасия Совцова

 В Железногорское ГИБДД назначен новый начальник 

Сегодня руководству и личному составу дорожной службы был представлен новый начальник железногорского отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения города.

Знакомил личный состав с новым руководителем начальник краевого управления ГИБДД Алексей Членов. По его словам, Дмитрий Калинин опытный сотрудник, знаком со спецификой дорожного движения Железногорска.
Основные задачи, которые ставит новый руководитель ГАИ Дмитрий Калинин: снижение дорожно-транспортных происшествий и смертности на дорогах.
Подполковник полиции Дмитрий Олегович Калинин родился в 1971 году в городе Красноярске. По направлению коллектива политехнического института в 1993 году прибыл на службу в органы внутренних дел. Работал в паспортных и дорожно-патрульных подразделениях. Предыдущая должность – заместитель начальника отдела УГИБДД края.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПОСТ СДАЛ

ПОСТ СДАЛ
1 июля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Начальник ГУССТ №9 при Спецстрое России Михаил Калинин покинул пост руководителя 
У СТРОИТЕЛЕЙ - НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

У СТРОИТЕЛЕЙ - НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
13 марта 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Пресс-служба ФГУП ГУССТ №9 при Спецстрое России распространила заявление о кадровых изменениях на предприятии
ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
30 мая 2012 | Раздел: Происшествия
••• 29 мая в автоаварии трагически погиб заместитель начальника Следственного отдела железногорского УМВД, подполковник юстиции Владимир Дедерер
ПОСТ ПРИНЯЛ ТОЛСТИКОВ

ПОСТ ПРИНЯЛ ТОЛСТИКОВ
29 мая 2012 | Раздел: Cобытия
••• На должность начальника железногорского ОГИБДД назначен майор полиции Андрей Толстиков

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Жека, в новости: ЭХО ЛИХИХ 90-Х
Жека, в новости: НЕ ШУМИ!
марина, в новости: КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Путин назвал одну из главных угроз от США
Россия считает угрозой для своей нацбезопасности стремление США и их союзников доминировать в Мировом океане.

Смертельная болезнь Маккейна и другие события дня
ФСБ возбудила дело против руководства МЧС Читать далее ЦБ отозвал лицензию у московского банка Читать далее Стало известно имя убитого в Киеве российского убийцы Читать далее Приставы спишут триллион рублей…

Новым продажам российских танков способствует операция в Сирии
«Иракцы, которые еще пять лет назад говорили, что никогда не возьмут русские танки, взяли именно их — это совершенно потрясающий момент».

Телохранитель российского миллиардера расстрелял коллег
Хорошевский суд Москвы приговорил телохранителя олигарха Тимербулата Каримова Алексея Капранова, расстрелявшего коллег, к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Украинские военные подорвались на соревнованиях
На полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области во время соревнований среди танковых экипажей пострадали восемь военнослужащих.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ШКОЛА, ПРОЩАЙ! ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ ЗМЕИНОЕ НАШЕСТВИЕ ЭХО ЛИХИХ 90-Х С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ! ПОВРЕЖДЕНИЕ УСТРАНИЛИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Июль 2017 (121)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.