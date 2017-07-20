СМЕНА КАРАУЛА

Россия считает угрозой для своей нацбезопасности стремление США и их союзников доминировать в Мировом океане.ФСБ возбудила дело против руководства МЧС Читать далее ЦБ отозвал лицензию у московского банка Читать далее Стало известно имя убитого в Киеве российского убийцы Читать далее Приставы спишут триллион рублей…«Иракцы, которые еще пять лет назад говорили, что никогда не возьмут русские танки, взяли именно их — это совершенно потрясающий момент».Хорошевский суд Москвы приговорил телохранителя олигарха Тимербулата Каримова Алексея Капранова, расстрелявшего коллег, к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».На полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области во время соревнований среди танковых экипажей пострадали восемь военнослужащих.